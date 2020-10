Dpcm 18 ottobre: le misure del nuovo decreto anti Coronavirus

2/15

SPORT AMATORIALE e DILETTANTISTICO - Conte ha confermato: "Rimane vietato lo sport di contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni per attività dilettantistica di base". Come riporta l'Ansa, "l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni".