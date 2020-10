2/16

CAPIENZA MASSIMA



Per “evitare spostamenti inutili e assembramenti in attesa, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi e conseguentemente vietare l’ingresso di ulteriori clienti una volta raggiunto il numero massimo”. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nella struttura (compreso il personale in servizio) bisogna prevedere uno spazio di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata della struttura