17.012 casi su 124.686 tamponi, 141 decessi

Capua: "Vaccino sarà lento, spero in immunità di gregge"

La virologa italiana Ilaria Capua, che lavora all'Università della Florida, intervistata dal Corriere della Sera: "Ad oggi un vaccino per il Covid innanzitutto non c'è; secondo, non abbiamo certezza che quelli che sono in via di sviluppo siano efficaci; terzo, non sappiamo neanche se l'efficacia possa essere raggiunta con una dose o se ce ne vorranno di più, perché alcuni coronavirus sono dei pessimi immunogeni".