14/24

SCUOLA



Per materne, elementari e medie, "l’attività didattica continua a svolgersi in presenza".



Le scuole superiori adotteranno invece la didattica a distanza, "per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9"