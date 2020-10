Germania, Bild: verso lockdown light da 4 novembre

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, dovrebbe proporre un lockdown light nazionale per un mese a partire dal 4 novembre nella riunione con i governatori regionali in programma oggi, per far fronte all'impennata dei casi di coronavirus e alla riduzione dei posti in ospedale. Lo rivela Bild, spiegando che la misura prevede la chiusura di bar, ristoranti, cinema, teatri, centri sportivi; limiti rigorosi alle riunioni tra persone, ma non la chiusura di scuole e asili.