SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO: GLI ALLENAMENTI NEI CENTRI SPORTIVI (CHE RESTANO APERTI) POSSONO ESSERE SVOLTI IN FORMA INDIVIDUALE? SE NO, I SINGOLI ATLETI POSSONO ALLENARSI NEI CENTRI DA SOLI? E IN CONTEMPORANEA CON GLI ALTRI?



Attività motorie e sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, rispettando il distanziamento e non creando assembramenti. Sarà possibile svolgere solo allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale