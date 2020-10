4/22

SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO: GLI ALLENAMENTI NEI CENTRI SPORTIVI (CHE RESTANO APERTI) POSSONO ESSERE SVOLTI IN FORMA INDIVIDUALE? SE NO, I SINGOLI ATLETI POSSONO ALLENARSI NEI CENTRI DA SOLI? E IN CONTEMPORANEA CON GLI ALTRI?



Sì agli allenamenti all'aperto, sia individuali sia per gli sport di squadra e di contatto, anche nel settore dilettantistico, dopo l’ultimo chiarimento del Governo. "Le sospensioni - si legge - sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso”