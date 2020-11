3/14

Gigi Proietti e la Roma, un amore ricambiato dai tifosi che in occasione dello spettacolo "A me gli occhi, please", portato proprio all'interno dello stadio, popolarono festanti una curva sud strapiena. Tante erano poi le battute sulla possibilità che la Roma potesse vincere un altro scudetto e sulla figura di Francesco Totti, amico di lunga data: "Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare"