1/16 ©Ansa

Oggi, 2 novembre Gigi Proietti avrebbe compiuto 80 anni, ma il leggendario attore è mancato in seguito a un attacco cardiaco nella clinica romana Villa Margherita, dov'era ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. A dare la notizia della sua scomparsa la moglie Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta. Era l'ultimo dei grandi istrioni, capace come pochi di alternare sul palco tragico e comico, con una lunghissima carriera tra teatro, cinema e tv e una passione, smisurata come la sua bravura, per la Roma.