3/15 ©Getty

A causa delle restrizioni per il virus la città non ha potuto salutare Proietti come certamente avrebbe voluto, così è stato lui a fare un ultimo "tour" della sua Roma, fino in cima al Campidoglio. Come soltanto ai grandi cittadini, al feretro, ricoperto di rose rosse, è stato concesso eccezionalmente il giro intorno al Marco Aurelio, accolto dal saluto militare di tutte le forze di polizia cittadine.