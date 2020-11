Con l'ultimo Dpcm, in vigore da oggi, l'Italia ha subito ulteriori misure restrittive e la penisola è stata divisa in tre zone, a seconda del livello di criticità della pandemia di coronavirus. Lo scenario peggiore è quello della zona rossa: quali attività resteranno aperte in queste regioni? Ecco l'elenco completo emanato dal Governo

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN DIRETTA- NUOVO DPCM, TUTTE LE MISURE