Dpcm, Conte parlerà in conferenza alle 20.15

"I Prefetti coordineranno il sistema dei trasporti legato alla scuola"

Secondo le previsioni del nuovo Dpcm spetterà ai Prefetti il coordinamento, nei rispettivi territori, dell’organizzazione del sistema del trasporto legato alla scuola. "Presso ciascuna Prefettura, infatti, e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado".