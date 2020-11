17/33

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?



AREA GIALLA: Sì, solo in orari compresi tra le ore 5 e le 22.



AREA ARANCIONE: In orari compresi tra le ore 5 e le 22 e solo in ambito comunale.



AREA ROSSA: Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute.