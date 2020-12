13/19

CAPODANNO, COPRIFUOCO FINO ALLE 7 - A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni. È questa la novità per la notte di capodanno. Il coprifuoco, anticipa l'Ansa, scatterà dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 e durerà fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021. Come sempre, consentiti esclusivamente gli spostamenti per necessità. Resta, in ogni caso, la raccomandazione di non spostarsi anche per la restante parte della giornata.