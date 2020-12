Altre 5 regioni gialle, rosso solo l'Abruzzo

Conte: “Obiettivo ripartenza”

"Dobbiamo scrivere necessariamente un'altra pagina, quella del nostro futuro, la ripartenza va preparata e resa possibile e per questo il governo si è impegnato al massimo per sostenere il tessuto economico, con apprezzabile ed incoraggiante contributo da parte delle forze di opposizione in occasione del voto in parlamento sull'ultimo scostamento di bilancio". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.