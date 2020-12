8/24 ©Ansa

SANREMO: VINCE CUTUGNO, SHOW DI BENIGNI - Il 9 febbraio va in scena la serata finale del Festival, alla sua 30^ edizione. Trionfa Toto Cutugno con "Solo noi" (prima e unica affermazione del cantante che, da lì in poi, si piazzerà al secondo posto per 6 volte). È un Sanremo che rimane nella storia soprattutto per lo "show" di Roberto Benigni e in particolare per l'epiteto rivolto a Papa Wojtyla che costò al comico un'incriminazione (seguita da assoluzione) per offesa alla religione di Stato.