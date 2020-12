John Lennon e quel sogno di giocare nel Liverpool

L'artista britannico, ucciso a New York l'8 dicembre del 1980, da bambino sognava di giocare nei Reds e diversi sono i riferimenti al calcio sia nei suoi album da solista che in quelli realizzati con i Beatles, "divisi" nel derby cittadino tra il Liverpool e l'Everton, nel cuore di Paul McCartney 40 ANNI SENZA JOHN LENNON: COM'ERA IL MONDO NEL 1980? FOTO

L'omaggio più cool, in vita, rimane quel coro della Kop che nel 1963 intona la sua - e di Paul - She loves you ("yè-yè"): e pazienza se alla fine i tifosi del Liverpool sceglieranno l'altra... la You'll Never Walk Alone dei loro rivali - nonché concittadini - Gerry and the Pacemakers. A 40 anni dalla morte di John Lennon - assassinato a New York con cinque colpi di pistola da Mark David Chapman l'8 dicembre del 1980 - la mente corre alla "premessa" formulata in punta di fioretto dal telecronista sportivo Howard Cosell, persuaso ormai dall'annunciare al mondo la notizia dell'omicidio durante il Monday Night di football tra Miami Dolphins e New England Patriots: "Ricordate che si tratta solo di una partita, non importa chi vinca o perda... ". Non potevano sapere invece i Reds di Bob Paisley - freschi campioni d'Inghilterra e futuri campioni d'Europa - che quella vittoria per 2-1 contro il Tottenham, appena un paio di giorni prima della tragedia, sarebbe stata l'ultimo regalo al più illustre dei loro fan.



©Getty

I Beatles e il calcio Non inganni, infatti, la sciarpa bianca e rossa del video di "Help!": dei quattro baronetti, l'unico vero tifoso del Liverpool è stato John. "Sognava, da ragazzino, di giocare ad Anfield Road e tra noi era senza dubbio il più bravo con il pallone", raccontò una volta Pete Best, il primo batterista dei Beatles, poi rimpiazzato - con un certo successo... - da Ringo Starr. Che - tuttavia - ha sempre avuto un debole per l'Arsenal, devoto alla causa del patrigno londinese. Di sangue bluenote - ma con qualche sfumatura di "red" - Paul McCartney, costretto in più occasioni a fare chiarezza sulla sua fede per i Toffees, messa sovente in discussione dai tabloid britannici. "Mio padre è nato a due passi da Goodison Park, la mia famiglia è ufficialmente evertoniana, quindi anch'io... Ma dopo un concerto a Wembley sono diventato amico di Kenny Dalglish e... sapete che c'è? Ho deciso di tifare per entrambi i club della mia città, cattolici o protestanti per me non fa nessuna differenza". Totalmente indifferente al derby - cui preferiva di gran lunga le auto - George Harrison, quasi scocciato da questa rivalità: "Non c'è una terza squadra? Well, tifo per quella...".

Il "bomber" di Sgt. Pepper’s In realtà, negli anni d'oro, i Fab Four erano stati istruiti a dovere dal manager Brian Epstein, preoccupato che l'appartenenza calcistica dei suoi assi all'una o all'altra sponda del Merseyside potesse influire sul mercato dei dischi. Che, pure, hanno spesso avuto - per quanto velati - dei riferimenti al football. La sciarpetta di "Help!", ma anche la presenza di Albert Stubbins - ex centravanti del Liverpool e idolo di Lennon - sulla cover di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, "schierato" al fianco di Marlene Dietrich e Lewis Carroll. E ancora Ringo, Paul e George che giocano a pallone nel videoclip di Blue Jay Way, oppure la sequenza di Eleanor Rigby - all'interno del film Yellow Submarine - con le due squadre vestite (guarda caso) di rosso e blu...

La cover di Sgt. Pepper’s con il calciatore Albert Stubbins (cerchiato in giallo)

Sognando Anfield (e la "9" di Milburn) Ma il richiamo più evidente - e puro - alla passione per il calcio appartiene al Lennon solista, nella copertina di Wall and Bridges, che altro non è che un suo disegno da 12enne della finale di Coppa d’Inghilterra del 1952 tra Arsenal e Newcastle con la figura del leggendario attaccante bianconero Jackie Milburn, di spalle, e il 9 stampato sulla schiena. Un numero ricorrente nella vita di John, che era nato il 9 ottobre del 1940 e in questo album - il nono, appunto, della sua seconda fase artistica - aveva inserito il brano #9 dream, forse ripensando al suo sogno di bambino: un gol ad Anfield Road, come musica per la Kop.