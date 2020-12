Il ministero della Salute ha annunciato di aver riscontrato un soggetto positivo alla nuova variante in Italia. Interrotti i collegamenti con la Gran Bretagna. Il nuovo ceppo sarebbe più contagioso. "Improbabile che il vaccino perda efficacia", ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli. Il Direttore Generare della Prevenzione del ministero della Salute Rezza: "Non sembra alterare risposta a vaccini" COVID: DATI E NEWS

"Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità. È tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso". Queste le parole del premier britannico Boris Johnson sulla variante "inglese" del Covid-19. Voli bloccati, un caso in Italia, altri in altri Paesi europei come la Danimarca e l'Olanda. Ma che cosa sappiamo finora? In Inghilterra sono subito scattate le prime misure per fronteggiarlo: Londra e il sud-est dell'Inghilterra sono in lockdown, mentre in Italia è stato riscontrato un primo caso. "Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna" - ha annunciato il ministero della Salute in una nota. "Il paziente, e il suo convivente, rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute". Il nuovo ceppo sarebbe altamente contagioso, fino al 70% in più, ma non più letale. Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha detto che la nuova variante sarebbe "fuori controllo".

Bloccati i collegamenti aerei Italia-Gran Bretagna Il Ministero della Salute ha subito emanato un'ordinanza, valida fino a 6 gennaio. "Interruzione, con effetto immediato, dei collegamenti aerei provenienti dal Regno Unito, così come l'ingresso o il transito sul territorio nazionale a persone che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito". Chi invece si trova già sul territorio nazionale e che nei quattordici giorni precedenti ha soggiornato o transitato nel Regno Unito "deve immediatamente contattare la ASL competente per territorio e sottoporsi, anche se asintomatiche, a test molecolare o antigenico per mezzo di tampone". Anche altri Paesi europei hanno adottato le stesse misure.

Vaccino, cosa cambia con la variante? Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli - nel corso della trasmissione Che tempo che fa su Rai 3 - ha detto: "Anche se ci sono mutazioni come quelle segnalate in Gran Bretagna, è altamente improbabile che si perda l'efficacia del vaccino. La risposta per uscire da questa situazione è il vaccino, sia per il profilo di sicurezza che per l'efficacia". Dunque le parole del Direttore Generare della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza: "La variante di Sars-CoV2 che sta circolando in questo momento a Londra e nel sud est dell'Inghilterra, presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, la cosiddetta Spike - ha detto in un messaggio diffuso dal ministero della Salute -. Nonostante si ipotizzi che queste mutazioni possano aumentare la trasmissibilità del virus, non sembrano alterare né l'aggressività clinica, né la risposta ai vaccini".