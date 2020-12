Da domani tutta Italia zona rossa

Ieri sono stati 13.318 i nuovi casi di Covid in Italia, 628 le vittime in più. Il tasso di positività è tornato a scendere, ora è all'8%. Intanto il nostro Paese da domani diventerà interamente zona rossa per le feste di fine anno: zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. In una circolare ai prefetti, il Viminale inasprisce i controlli sugli spostamenti e gli assembramenti, anche per timore della frenesia dello shopping natalizio last minute.