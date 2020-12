Da lunedì 28 e fino al 30 dicembre, dopo alcuni giorni in zona rossa, tutta l'Italia cambia colore e passa in zona arancione (come accadrà anche il 4 gennaio). Cambiano anche le regole: sarà possibile spostarsi tra i Comuni tra le 5 e le 22, fascia oraria nella quale è concesso fare visita ad amici e parenti

