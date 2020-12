Spagna registrerà dati di chi non vuole vaccinarsi

Le autorità spagnole registreranno i dati di chi rifiuta di vaccinarsi contro il coronavirus e li condividerà con gli altri Stati membri dell'Unione Europea. Lo ha dichiarato il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, in un'intervista al canale La Sexta. Illa ha spiegato che i nomi di chi non ha voluto vaccinarsi non verranno però rivelati a cittadini e aziende