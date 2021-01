Ancora un "record" per il fuoriclasse della Juventus che ha appena superato i 250 milioni di follower su Instagram e si conferma il più seguito in assoluto sul social network. Nella top-20 ci sono anche Messi e Neymar. Tra gli sportivi italiani bella gara per il primo posto tra Valentino Rossi, Buffon e Balotelli (dati aggiornati al 2 gennaio 2021)