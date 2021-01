Salgono le quotazioni di Dybala in vista della sfida all'Udinese: Kulusevski e Ramsey dovrebbero agire sugli esterni, con la Joya che contende una maglia a Morata per fare coppia con Ronaldo in attacco. Pochi dubbi per Gotti, deciso ad affidarsi in avanti a Pussetto e Lasagna. In difesa mancherà lo squalificato Becao. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) alle 20.45 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA Condividi:

Vincere subito per dimenticare il brutto epilogo del 2020. Non ci sono altri risultati se non la vittoria nella mente dei giocatori della Juve, chiamati ad affrontare i bianconeri di Udine nel primo impegno del nuovo anno. Allo Stadium si giocherà il posticipo della 15^ giornata e la squadra di Pirlo spera di arrivarci con la possibilità di accorciare la distanza dalla vetta, ferma a 10 punti (con una partita in meno) alla vigilia. Anche i friulani arrivano da una brutta sconfitta, 0-2 in casa col Benevento, ma in trasferta non perdono da oltre due mesi.

La probabile formazione della Juventus vedi anche Pirlo: "Fiorentina? Non voglio più una gara così" Sono gli squalificati le principali defezioni per Andrea Pirlo. Non saranno della partita sia Cuadrado che Rabiot, quest'ultimo non convocato a scopo precauzionale in attesa di capire se ha già scontato la squalifica dopo l'annullamento della sentenza contro il Napoli. Pochi dubbi, quindi, sulla linea difensiva che sarà composta da Danilo e Alex Sandro sugli esterni e Bonucci-De Ligt al centro. A centrocampo, invece, ci sono i veri ballottaggi: Kulusevski è favorito su Chiesa a destra, mentre sull'altro lato Ramsey si candida per una maglia da titolare, con McKennie e Bentancur in mezzo. Nel caso in cui l'allenatore volesse risparmiare il gallese in vista del Milan, giocherebbe Arthur dal primo minuto, con McKennie esterno. In avanti Morata è in pole per fare da partner di Cristiano Ronaldo, ma salgono le quotazioni di Dybala.



Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo