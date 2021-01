Il minsitro della Salute Roberto Speranza ha illustrato alla Camera le misure che saranno contenute nel nuvo Dpcm anti-Covid, in vigore dal 16 gennaio. Resta il divieto di spostamento anche tra regioni in area gialla, si va verso lo stop all'asporto per i bar dalle 18 per limitare gli assembramenti

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN DIRETTA