Approvato nuovo dl, prorogato stato d'emergenza

Svizzera annuncia misure più restrittive

La Svizzera ha annunciato una nuova serie di misure per evitare nel timore che le nuove varianti "altamente contagiose" del Covid 19 portino a una terza ondata dei contagi. Come ha spiegato il ministro della Salute Alain Berset, "per la prima volta cerchiamo di anticipare l'epidemia con queste misure". Da lunedì e fino alla fine di febbraio, il telelavoro sarà obbligatorio "ovunque sia possibile", i negozi non essenziali chiuderanno e le riunioni private non potranno superare i cinque partecipanti, come ha annunciato il governo federale. Ristoranti, luoghi di cultura, stabilimenti sportivi e di intrattenimento, chiusi già dal 22 dicembre scorso, lo resteranno fino a fine febbraio, ovvero per cinque settimane più di quanto previsto. Dall'inizio della pandemia, in Svizzera, Paese da 8,6 milioni di abitanti, ci sono stati poco meno di 8 mila morti per il coronavirus.