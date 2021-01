5/15

RESTA LA DEROGA PER I PICCOLI COMUNI - Nella bozza del nuovo Dpcm, continua l'Ansa, sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia. Resta dunque anche l'altra deroga introdotta nel periodo delle festività.