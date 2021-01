Arcuri, Commissario per l'Emergenza: "Vaccinato l'1,5% degli italiani". Atteso in giornata il nuovo Dpcm in vigore da domani. Ieri in Italia 17.246 casi su 160.585 tamponi e 522 decessi, i contagi nel mondo hanno superato quota 93 milioni

In Slovenia il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza per l'epidemia di Covid 19 per altri 60 giorni, a partire dalla sua scadenza, il 17 gennaio. Come spiegato dall'esecutivo, l'attuale situazione epidemiologica richiede una nuova ma limitata dichiarazione dello stato di epidemia nell'intero territorio nazionale, poiché tutte le regioni raggiungono o superano il livello di incidenza critico.

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il monegasco, precisando di essersi sottoposto al test dopo essere entrato in contatto con una persona che aveva contratto il virus: "Sto bene, ho pochi sintomi e sono in isolamento nella mia casa di Monaco". I DETTAGLI

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Svezia con 6.580 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale della sanità secondo quanto riportato dal Guardian. Ci sono state anche altre 351 vittime di Covid-19 per un totale di 10.185 dall'inizio della pandemia su una popolazione di soli 10 milioni di abitanti.

Ha superato quota 2 milioni il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrato in Germania dall'inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto l'istituto tedesco Robert Koch e l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i casi guariti nel Paese europeo sono stati 1,64 milioni. Con i suoi 83 milioni di abitanti, la nazione più popolosa dell'Ue ha registrato altri 1.113 decessi in un giorno, per un totale di 44.994.

La Cina ha riportato il maggior numero di casi giornalieri di Covid-19 in oltre 10 mesi. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, le infezioni di ieri sono state 144, in aumento sulle 138 di mercoledì, segnando il numero più alto dai 202 casi del primo di marzo.

Stop temporaneo in Giappone ai permessi di ingresso degli atleti stranieri che intendono allenarsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo, in linea con la chiusura delle frontiere decisa mercoledì' scorso. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti del governo, spiegando che l'esecutivo ha già informato le federazioni sportive del Paese circa l'imminente direttiva per contenere la diffusione del coronavirus.

In Russia sono stati superati i 3,5 milioni di casi accertati di Covid-19. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia nel Paese si sono registrati 3.520.531 contagi di Covid-19 e 64.495 persone sono morte a causa della malattia. La Russia è il quarto Paese al mondo per numero di casi in termini assoluti.

Arcuri: "Pronti a potenziare sistema somministrazione"



"Siamo pronti ad aumentare la forza del sistema di distribuzione e somministrazione dei vaccini. Ci stiamo attrezzando per non perdere nemmeno un'ora" nel caso di una disponibilità ulteriore di dosi. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri nella conferenza stampa convocata per fare il punto settimanale sulle attività di contenimento e contrasto all'epidemia.

Arcuri: "Sin qui contagiato un italiano su 25"

"Dall'inizio della pandemia ha contratto il virus un italiano su 25". Lo ha sottolineato il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri nella conferenza stampa convocata per fare il punto settimanale sulle attività di contenimento e contrasto all'epidemia.

Francia, coprifuoco anticipato alle 18

Il coprifuoco in Francia, che attualmente comincia alle 20, sara' anticipato da sabato prossimo alle 18 su tutto il territorio nazionale "per almeno 15 giorni". Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex. Finora il divieto di uscire e di spostarsi era in vigore dalle 18 soltanto in 25 dipartimenti, tutti dell'est e del sud-est, su un totale di 101.

Portogallo,10.698 casi e 148 morti

Alla vigilia del nuovo lockdown che scatta domani, il Portogallo registra il record di casi dall'inizio della pandemia. I nuovi contagi sono 10.698 e i decessi 148, riporta l'agenzia Lusa citando i dati della Direzione generale della Salute.

Napoli, Osimhen ancora positivo

Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato da Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni. I DETTAGLI

Stampa tedesca, Merkel vuole lockdown rafforzato da 20/1

La cancelliera Angela Merkel intende inasprire il lockdown in Germania gia' a partire dal 20 gennaio, e' quanto riferisce Bild. La cancelleria starebbe valutando le opzioni di sospendere il trasporto pubblico e i treni a lunga distanza, di introdurre il coprifuoco e obbligare alcuni Laender allo smart-working totale.

L'aumento dei contagi regione per regione

Lombardia: 2.587

Veneto: 2.076

Sicilia: 1.867

Lazio: 1.816

Puglia: 1.524

Emilia-Romagna: 1.515

Campania: 1.294

Piemonte: 857

Friuli Venezia Giulia: 805

Marche: 506

Toscana: 424

Liguria: 289

Calabria: 286

Sardegna: 275

P.A. Trento: 272

Abruzzo: 256

Umbria: 210

P.A. Bolzano: 174

Molise: 107

Basilicata: 90

Valle d'Aosta: 16

-22 terapie intensive, -415 ricoveri

Sono 2557 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 22 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Il totale degli ingressi giornalieri, secondo il bollettino del ministero della Salute, e' di 164. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 23.110, con una calo rispetto a mercoledi' di 415. Gli attualmente positivi sono 561.380, in calo nelle ultime 24 ore di 3.394, mentre dall'inizio dell'emergenza sono 1.694.051 le persone guarite, con un incremento di 20.115 in un giorno.

17.246 nuovi contagi

Sono 17.246 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia

522 decessi in 24 ore

522 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 80.848 dall'inizio della pandemia

160.585 tamponi processati

160.585 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia. Il rapporto positivi/test è del 10.7%

Benevento, Schiattarella positivo

Il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella è risultato positivo al coronavirus, dopo la negatività riscontrata nelle giornate del 9, 11, 12 e 13 gennaio scorso. Si trova in isolamento dallo scorso 11 gennaio

Gran Bretagna, somministrate tre milioni di dosi di vaccino

Nel Regno Unito sono state somministrate tre milioni di dosi di vaccino anti-Covid alle persone piu' vulnerabili. Lo ha annunciato in un tweet il ministro della Salute, Matt Hancock: "Stiamo accelerando", ha assicurato il ministro

Premier League, rinviata Aston Villa-Everton

La Premier League ha annunciato che Aston Villa-Everton è stata rinviata a causa delle numerose positività al Covid riscontrate nella squadra di casa. La presenza di un focolaio ha anche spinto le autorità sanitarie di Birmingham a chiudere il centro d’allenamento a tempo indeterminato.