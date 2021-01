Il ministro Vincenzo Spadafora annuncia su Facebook le misure a sostegno dello sport che saranno inserite nel nuovo decreto: "Ho piena consapevolezza che migliaia di imprese sportive sono in gravissima difficoltà e rischiano di chiudere per sempre: inserirò il bonus per i collaboratori sportivi fino al 5 marzo, un nuovo fondo perduto con maggiori risorse per ASD e SSD, il fondo per le partite Iva e altre misure di supporto economico" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

"Da domenica la maggior parte delle regioni italiane torna in zona rossa o arancione. Il che vuol dire che la stragrande maggioranza delle attività di ogni genere saranno sospese. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato molto chiaro: il rischio per l'Italia nelle prossime settimane è altissimo e dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown nazionale". Inizia così il post su Facebook con cui il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, riflette sui giorni che attendono il nostro Paese e, nello specifico, su ciò che si potrà fare in tema di sport. "Ieri abbiamo discusso a lungo in Consiglio dei Ministri e insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e a tutti i colleghi abbiamo deciso che fossero inevitabili ulteriori misure restrittive in tutti i settori fino al 5 marzo - spiega Spadafora -. Per questo si è decisa una nuova tranche di sostegni economici. Nel decreto che approveremo la prossima settimana inserirò il bonus per i collaboratori sportivi fino al 5 marzo, un nuovo fondo perduto con maggiori risorse per ASD e SSD, il fondo per le partite Iva e altre misure di sostegno".

"Imprese sportive a rischio chiusura" approfondimento Covid, il numero dei vaccinati regione per regione La promessa di Spadafora è di seguire "personalmente l'applicazione di ogni singolo intervento perché avvenga in tempi rapidi e senza alcun problema. Ho piena consapevolezza che migliaia di imprese sportive sono in gravissima difficoltà e rischiano di chiudere per sempre. Condivido quotidianamente il dramma di ogni persona colpita dalle nostre misure, dei proprietari delle strutture sportive in ginocchio, dei presidenti delle associazioni e delle società sportive, dei lavoratori sportivi, dei tanti appassionati e soprattutto dei giovani ai quali stiamo sottraendo un pezzo della loro vita sociale e della cura del benessere psico-fisico".

"Tenere i numeri sotto controllo" vedi anche Nuovo Dpcm: dalla scuola allo sport, cosa cambia Il ministro Spadafora sottolinea nel suo post su Facebook: "Oggi il mio ruolo mi impone di prendere decisioni che possono non essere condivise, ma che in coscienza ho il dovere di perseguire, anche se queste risultano fortemente impopolari. Abbiamo iniziato (e siamo primi in Europa per velocità) la campagna di vaccinazione, l’unica definitiva strada per uscire una volta per tutte dalle limitazioni. Nel frattempo abbiamo il dovere di tenere i numeri sotto controllo, perché dietro quei numeri ci sono le vite dei nostri familiari, dei nostri amici”

Le misure annunciate da Spadafora Bonus per i collaboratori sportivi fino al 5 marzo

Nuovo fondo perduto con maggiori risorse per ASD e SSD

Fondo per le partite Iva

Altre misure di sostegno economico