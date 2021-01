Dopo l’esibizione di Lady Gaga che ha cantato l’inno degli Stati Uniti alla cerimonia di insediamento del 46° presidente Usa Joe Biden, è toccato a Jennifer Lopez. La popstar, completamente vestita di bianco, ha cantato “This Land is Your Land” di Woody Guthrie e “America the Beautiful”: due classici del patriottismo americano. Per un breve istante ha poi pronunciato una frase in spagnolo per lanciare un messaggio di libertà e giustizia per tutti

LADY GAGA CANTA L'INNO