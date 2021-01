"Uniamo il Paese, fatelo con me". Joe Biden ha giurato da 46° presidente degli Stati Uniti in una giornata di festa a Washington, celebrata da grandi star della musica come Jennifer Lopez e Lady Gaga, che ha cantato l'inno americano. Un minuto di raccoglimento per le vittime della Pandemia. All'inauguration day anche Barack e Michelle Obama. Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca in elicottero

LADY GAGA CANTA L'INNO DEGLI STATI UNITI. VIDEO