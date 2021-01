5/21

BICI, SI PUÒ USARE PER GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI



Il suo uso è consentito in zona rossa anche "per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità". E pure, "per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro". In zona gialla e arancione è consentita per tutti gli spostamenti possibili, e anche per l'attività motoria (in tal caso non per forza vicino all'abitazione).