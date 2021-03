9/21

LE SCUOLE - La novità principale riguarda proprio le scuole: tutte quelle in zona rossa chiuderanno, mentre le Regioni che si trovano in zona gialla o arancione avranno comunque facoltà di chiudere gli istituti nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle variant, o nelle zone dove si raggiunge un tasso di contagio di 250 casi ogni 100 mila abitanti nell'arco di 7 giorni o nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.