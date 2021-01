Con la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da lunedì 1° febbraio (e non dal 31 gennaio come si ipotizzava in un primo momento), 11 regioni, comprese Lazio e Lombardia, passano in zona gialla. Cinque le regioni o province autonome in quella arancione, nessuna invece in area rossa. Ecco il quadro completo nel dettaglio

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE