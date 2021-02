Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, Abruzzo (con le province di Pescara e Chieti in rosso), Liguria, Toscana e la provincia di Trento passeranno da zona gialla a zona arancione a partire da domenica 14 febbraio. In arancione restano anche l'Umbria e la provincia di Bolzano, anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia invece diventerà gialla da lunedì 15 febbraio

