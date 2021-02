9/16

RIAPRONO CINEMA E TEATRI - Sempre come anticipato dall'Ansa, a decorrere dal 27 marzo 2021 tornano gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.