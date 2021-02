Sono state rilasciate le prime immagini e video ufficiali sulle riprese della stagione finale di Gomorra che andrà in onda prossimamente su Sky e NOW TV: l'ultimo ciak è previsto per maggio. Il cast vedrà il ritorno di Marco D'Amore (Ciro Di Marzio): l'attore sarà anche il regista dei primi 5 episodi, mentre gli ultimi 5 saranno diretti da Cupellini Condividi:

L'attesa per il gran finale aumenta sempre di più. Parliamo di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano, che ha generato un successo straordinario di pubblico e riconoscimenti. Le prime quattro stagioni sono state distribuite in oltre 190 Paesi e ora si aspetta la stagione finale, da cui sono arrivate le prime immagini direttamente dal set, che andrà in onda prossimamente su Sky e NOW TV. Le riprese - cominciate a Riga e proseguite a Napoli - sono ancora in corso, con l'ultimo ciak che è previsto a maggio. I nuovi episodi sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.

Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) regista dei primi 5 episodi, a Cupellini i restanti 5 Sono due i registi impegnati a girare le scene della quinta stagione di Gomorra. I primi 5 episodi sono diretti da Marco D’Amore, straordinario protagonista sia davanti che dietro la telecamera, essendo già stato regista di due episodi della precedente stagione e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione. Gli ultimi 5 sono invece diretti da Claudio Cupellini, ruolo ricoperto sin dalle prime puntate. Entrambi sono anche i supervisori artistici. Gli attori, "torna" D'Amore Resta di primo livello anche il cast di attori che saranno protagonisti della stagione finale della serie. Ci saranno ovviamente gli storici personaggi, come Genny Savastano interpretato da Salvatore Esposito e la moglie Azzurra Avitabile (ruolo ricoperto da Ivana Lotato), ma non solo: oltre ad Arturo Muselli, nei panni di Enzo Sangue Blu, rivedremo infatti anche Marco D'Amore alias Ciro Di Marzio, creduto morto al termine della terza stagione e poi tornato clamorosamente in scena, come svelato sul finale del film L’immortale.

Le anticipazioni sulla stagione finale di Gomorra La stagione finale riprenderà da dove si è conclusa la quarta. Lo scontro tra i Levante e Patrizia, infatti, ha lasciato Napoli in macerie e costretto Genny a rifugiarsi in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. L'unico alleato a sua disposizione resta, dunque, ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma ci sarà un altro dettaglio a cambiare il corso degli eventi per Genny e non solo: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia.



