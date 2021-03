Con la campagna di vaccinazione in corso per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto una dose di vaccino Moderna. Dopo i quindici minuti previsti, ha lasciato l'ospedale. A darne notizia, su Twitter, è il Quirinale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell'Istituto Spallanzani. A renderlo noto è il Quirinale, che ha postato su Twitter una scatto che vede ritratto proprio Sergio Mattarella, e precisando che ciò è avvenuto "essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti". "Anche al presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età" - prosegue la nota del Quirinale diffusa sui social.