Nuovo decreto, da oggi Italia in rosso e arancione

Da oggi e fino al 6 aprile entra in vigore il nuovo decreto per il contenimento dei contagi, che sostituisce l’ultimo Dpcm. E da questo lunedì, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, dieci regioni in zona rossa (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Campania, Molise) e il resto dell'Italia in zona arancione, ad eccezione della Sardegna (zona bianca). Ieri 21.315 nuovi casi e 264 decessi.

NUOVO DECRETO: LE MISURE - L'AUTOCERTIFICAZIONE - IL PIANO VACCINI