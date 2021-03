Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge sul Covid che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. A Pasqua (3-4-5 aprile) tutta Italia - escluse eventuali regioni bianche - sarà in zona rossa. Resterà però possibile fare visita a una abitazione privata, una volta al giorno in massimo due persone, all'interno della regione. Dal 15 marzo tutte le regioni gialle passeranno in arancione

