Tutta Italia in zona rossa fino a domani

Tutta Italia fino a domani sarà in zona rossa. Da martedì torna la suddivisione a colori (niente zone gialle fino al 30 aprile, come previsto dall'ultimo decreto), con il passaggio in zona arancione di Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Ieri 21.261 nuovi casi e 376 decessi

