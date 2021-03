3/9

SOSTEGNI ALLE IMPRESE



Stanziati circa 11 miliardi per i “ristori” (che ora si chiamano “sostegni”) per le aziende fino a 10 milioni di fatturato che hanno subìto perdite per oltre il 30% nel 2020. Novità: le aziende non verranno più considerate in base al loro codice ATECO, come nei precedenti “Decreti Ristori”, ma in base alla perdita di fatturato. La ripartizione viene fatta in base a 5 fasce all’aumentare del fatturato