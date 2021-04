Proposte regioni su piscine

Le linee guida prevedono di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 metri quadrati di superficie di acqua a persona. Tra le altre distanze che dovranno essere garantite, quella tra gli ombrelloni per le aree solarium e verdi, in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone.