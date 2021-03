Sono iniziate le prime 100 vaccinazioni (per il personale scolastico) contro il Covid anche presso l'hotspot dell'Allianz Stadium, struttura voluta dalla Regione Piemonte in collaborazione con gli alpini della Brigata "Taurinense", Asl Città di Torino e Arpa Piemonte. Il punto vaccinale si trova all’interno del Parcheggio 10 dello stadio (entrata da via Druento) e sarà operativo con orario 8-14 dal lunedì al sabato, riservato esclusivamente a chi è stato convocato dall'Asl

