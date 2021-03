Ieri in Italia 23.696 nuovi casi e 460 decessi

Spagna, da venerdì restrizioni di Pasqua fino al 9 aprile

Alle ore 24 di questo venerdì 26 marzo entrano in vigore in Spagna le restrizioni comuni stabilite dal Governo e dalle regioni per tutto il periodo pasquale. Saranno valide fino al 9 aprile. In particolare, le misure adottate prevedono la proibizione degli spostamenti non giustificati tra regioni, il coprifuoco notturno dalle 23 alle 6 e la proibizione delle riunioni in spazi chiusi privati tra non conviventi. Nei locali pubblici, il limite di riunione sarà di 6 persone all'aperto e di 4 al chiuso. Ogni regione può adottare ulteriori misure. Molte, per esempio, hanno stabilito il coprifuoco a partire dalle 22. Previste eccezioni per le isole Baleari e Canarie, a causa delle peculiarità di questi territori.