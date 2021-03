7/10 ©Getty

COME FUNZIONA? Con questa nuova organizzazione gli over 75, così come coloro che presentano fattori di rischio, entrano in un flusso quasi continuo di persone per ricevere la loro iniezione. Senza mai incrociarsi vanno a compilare il foglio informativo, effettuano il consulto prima dell'iniezione, la vaccinazione in tenda e dopo un breve monitoraggio sono libere di tornare a casa. Il tutto davanti agli atleti della squadra francese di ciclismo su pista che possono continuare ad allenarsi