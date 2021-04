Il presidente del Consiglio parlerà oggi alle 18 ai giornalisti da Palazzo Chigi. Tra i temi principali dell’incontro il piano vaccinale soprattutto dopo la circolare del Ministero della Salute su AstraZeneca seguita all’analisi dell’Ema. Come negli ultimi appuntamenti non mancherà spazio anche per ulteriori domande e comunicazioni legate alle misure per combattere la crisi economica e quelle legate al recovery plan

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà oggi pomeriggio alle 18 i giornalisti dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi. Lo ha annunciato una nota pubblicata sul sito ufficiale del governo. Come al solito sarà possibile seguirla su SkyTg24 o attraverso i nostri liveblog. Non sono stati resi noti i temi dell’incontro ma è inevitabile che si parli del piano vaccinale italiano dopo quanto accaduto nella giornata di mercoledì con la pronuncia sul vaccino AstraZeneca da parte dell’Ema e la circolare del Ministero della Salute che ha raccomandato l’utilizzo del farmaco per gli over 60. Il premier aveva parlato l'ultima volta in conferenza stampa il 26 marzo scorso per fare il punto sulle nuove misure anti-Covid in vista del decreto legge poi varato nei giorni successivi. Non mancherà spazio sicuramente agli altri temi del momento: dalle misure per combattere la crisi economica legata proprio alla pandemia, e l’appuntamento più importante: il recovery plan con l’Europa.

Vaccino AstraZeneca raccomandato agli Over 60

La circolare del Ministero della Salute conferma che il farmaco è stato approvato dai 18 anni d’età. "Sulla base delle attuali evidenze – si legge – tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell'elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate - si legge - è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni", e "chi ha già ricevuto una prima dose può completare il ciclo col medesimo vaccino".

Garavaglia: "Due giugno data possibile per le riaperture"

Intanto il ministro del Turismo Garavaglia ha fatto il punto sulle date delle possibili riaperture dopo le restrizioni al centro delle proteste di piazza della giornata di mercoledì: "Ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano", e "il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data per le riaperture". Possibile arrivare a isole Covid-free, ma "il punto – ha sottolineato - è creare meccanismi per cui sia semplice circolare". La sua collega alle Regioni, Gelmini, dice che "aperture ci saranno, soprattutto da maggio. Forse qualcosa già dal 20 di aprile".

Giorgetti: “Verso un fondo per traghettare le imprese in crisi”

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha fatto il punto sulle misure economiche per le imprese in difficoltà: "Il governo ha disposto – riporta l’Ansa – lo stanziamento di un fondo che potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltaà verso condizioni migliori, quando vi siano prospettive di ripresa". E poi ha aggiunto "stiamo valutando la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della golden power anche a filiere che allo stato ne sono escluse".