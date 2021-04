A chi non piacerebbe poter votare per l’assegnazione di uno degli Oscar? Per quelli dello sport, i Laureus Worls Sports Awards, è possible. La rosa dei candidati comprende sei momenti di grande emozione, avvenuti in varie parti del mondo, che hanno toccato il cuore di milioni di persone

Il premio viene assegnato per premiare valori quali il fair play, la sportività, l’impegno o il superare delle barriere fisiche. Non si tratta di vedere chi ha ottenuto il risultato migliore, ma un momento che ha emozionato e ispirato. Ogni momento rappresenta i valori dello sport e il suo potere di unire e cambiare il mondo.

Il 6 maggio a Siviglia si terrà la ventiduesima edizione degli Awards e da oggi c'è la possibilità di votare il momento sportivo dell’anno , Laureus Sporting Moment Award, che viene assegnato direttamente dagli appassionati di sport di tutto il mondo. Quest’anno c’è anche un po’ d’Italia con il video delle due giovani tenniste, Vittoria Oliveri e Carola Pessina , intente a allenarsi sui tetti per le restrizioni causate dall’emergenza coronavirus. L’immagine memorabile delle due ragazze ha fatto il giro del mondo, emozionando e dando speranza in un momento molto difficile per tutti.

I candidati al Laureus Sporting Moment Award

UN SOGNO INCREDIBILE DIVENTA REALTÀ

Sono servite 16 ore, 46 minuti e 9 secondi a Chris Nikic, ventunenne della Florida, per passare alla storia diventando la prima persona con sindrome di Down a portare a termine un "full" Ironman: 3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42 km di corsa.

UNA STORIA DI GRANDE ISPIRAZIONE PER LA CINA

Zhang Fangyong lavora come addetto alle consegne per mantenere vivo il suo sogno di diventare un pugile di successo. Poi il suo scooter elettrico viene rubato. Rincorre il ladro per 2 km senza successo, per poi annunciare di aver salvato il piatto ordinato che doveva consegnare! Il suo impegno sul lavoro ne ha fatto un eroe dello sport in Cina.

LA GERMANIA DÀ UN CALCIO AL CORONAVIRUS

I giocatori del Bayern Monaco Joshua Kimmich e Leon Goretzka hanno realizzato l'iniziativa "We Kick Corona" per sostenere enti, gruppi e organizzazioni di beneficenza che hanno lavorato duramente durante la pandemia di coronavirus. Finora sono stati raccolti più di 5 milioni di euro.

MATCH POINT CONTRO IL COVID

Un'improbabile partita di tennis tra due ragazzine giocata sui tetti di Finale Ligure in Italia ha dimostrato che neanche le regole imposte dal lockdown per il contenimento del Covid-19 sono riuscite a fermare la loro amicizia e il loro amore per lo sport. Il premio è stata una visita inattesa da parte di Roger Federer.

SFIDA CONTRO LE INTEMPERIE

Quando la tempesta Filomena ha causato la più grande nevicata degli ultimi decenni in Spagna, tutto si è fermato; ma il dott. Álvaro Sanchez - un operatore sanitario decisamente risoluto - ha percorso 17 km (10,5 miglia) a piedi per raggiungere i suoi pazienti affetti da Covid-19 in ospedale.

LO SPORT UNISCE ANCHE NEL LOCKDOWN

Quando le attività sportive sono state sospese in Giappone a causa del Covid-19, molti ragazzi e ragazze della scuola superiore hanno perso la possibilità di mostrare le proprie performance per l'iscrizione a università e squadre sportive. #NeverStopPlayingSports, fondato da due rugbisti, ha colmato questo vuoto.