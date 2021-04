1/12

"Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia". Il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa, ha delineato i prossimi passi per un graduale ritorno alla normalità a partire da fine mese, illustrando quali saranno gli allentamenti alle misure restrittive anti Covid. Come sottolineato anche dal ministro Speranza, si procederà per gradi, con diverse date a fissare le varie riaperture. Novità importanti per quanto riguarda lo sport, le attività di ristorazione, gli spettacoli, gli spostamenti e le scuole. Eccole tutte nel dettaglio