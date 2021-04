Da lunedì solo la Sardegna in zona rossa

Per effetto delle nuove ordinanze del ministro della Salute Speranza, da lunedì 26 aprile solo la Sardegna sarà in zona rossa, cinque in arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) e il resto delle regioni in giallo. Intanto oggi il Recovery Plan sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

CALCETTO, PALESTRE E PISCINE: LE DATE DELLE RIAPERTURE