Franco Battiato è morto a 76 anni. Giorgio Porrà ricorda la passione giovanile dell'artista per il calcio, che lo ha accompagnato tutta la vita. "Un pallone è rotolato sullo sfondo della sua esistenza molto spirituale. Era un difensore, un libero. Diceva di avere uno stile 'alla Facchetti'. Una traccia di calcio c'è anche nella sua canzone Venezia-Istanbul, in cui una cronaca di una partita alla radio diventa un pretesto per fare riflessioni sull'etica e sulla morale"

